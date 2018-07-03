Муцениеце рассказала о состоянии Прилучного

Агата Муцениеце рассказала о состоянии попавшего в больницу Прилучного

30-летний Павел Прилучный попал в больницу. Об этом артист рассказал своим поклонником в соцсети. Звезда сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный был срочно госпитализирован в одну из больниц. Актер опубликовал в своем микроблоге пост, разместив видео в сторис. В кадре слышен только голос артиста и видна его рука. Судя по всему, состояние Павла оценивается, как стабильное. После слухов о разводе Прилучный лежит под капельницами.

Поклонники желают актеру скорейшего выздоровления. Напомним, что Павел Прилучный в 2011 году тайно женился на Агате Муцениеце . Пара воспитывает двух детей: 4-летнего сына Тимофея и 2-летнюю дочку Мию, малышка появилась на свет в марте 2016 года.

«Друзья, берегите свое здоровье!» — отметил Прилучный.

Фанаты актера обеспокоены состоянием Павла, однако сам артист так и не объяснил причины госпитализации.

Сайту Teleprogramma.pro удалось связаться с супругой Павла Прилучного — 29-летней Агаты Муцениеце, который в данный момент находится на съемочной площадке нового проекта. Несмотря на занятость, артиста согласилась рассказать о самочувствии супруга, однако была весьма лаконична.