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Муцениеце рассказала о состоянии Прилучного
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Агата Муцениеце рассказала о состоянии попавшего в больницу Прилучного 

Teleprogramma.pro 3 июля 2018
Фото: globallookpress.com
30-летний Павел Прилучный попал в больницу. Об этом артист рассказал своим поклонником в соцсети. Звезда сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный был срочно госпитализирован в одну из больниц. Актер опубликовал в своем микроблоге пост, разместив видео в сторис. В кадре слышен только голос артиста и видна его рука. Судя по всему, состояние Павла оценивается, как стабильное. После слухов о разводе Прилучный лежит под капельницами.
Поклонники желают актеру скорейшего выздоровления. Напомним, что Павел Прилучный в 2011 году тайно женился на Агате Муцениеце. Пара воспитывает двух детей: 4-летнего сына Тимофея и 2-летнюю дочку Мию, малышка появилась на свет в марте 2016 года.
«Друзья, берегите свое здоровье!» — отметил Прилучный.
Фанаты актера обеспокоены состоянием Павла, однако сам артист так и не объяснил причины госпитализации.
Сайту Teleprogramma.pro удалось связаться с супругой Павла Прилучного — 29-летней Агаты Муцениеце, который в данный момент находится на съемочной площадке нового проекта. Несмотря на занятость, артиста согласилась рассказать о самочувствии супруга, однако была весьма лаконична.
«У паши все нормально, не волнуйтесь! После вашего звонка уже вся съемочная группа спрашивает: "Точно ли все хорошо у Прилучного?!". С ним ничего страшного не случилось, у Паши все отлично, здоров как бык! Не пугайте мою съемочную группу, не вникайте, все отлично, все замечательно. Повода для беспокойства нет!» — заверила Муцениеце.
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