Умерла Надежда Саркисян

Умерла армянская певица Надежда Саркисян

Советская и армянская певица Надежда Саркисян скончалась в Ереване в возрасте 64 лет. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на медицинский центр «Наири».

Она была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.