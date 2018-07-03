Звезда «Дома-2» рассказала о любовных утехах с Галустяном

Звезда «Дома-2» рассказала о любовных утехах с женатым Галустяном

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Исаева не скрывает, что занимается оказанием эскорт-услуг. По словам девушки ее клиентами были многие знаменитые мужчины.

Скриншоты частной переписки Юлии и неизвестного собеседника по WhatsApp опубликовал Telegram-канал "Рынок шкур". Из содержания диалогов становится ясно, что обсуждается "покупка" Юлии на один уикенд. Звезда "Дома-2" должна будет сопровождать некого гонщика "Формулы -1".

Пытаясь разрекламировать себя и оправдать стоимость в тысячу евро за ночь, Исаева начала называть имена своих бывших клиентов среди которых были некоторые отечественные звезды. Экс-участница телестройки призналась, что проводила время с репером T-Killah, встречалась Павлом Буре , а как-то раз ее приобрел для любовных утех известный шоумен Михаил Галустян . "За деньги возможно все", — ответила Исаева на замечание о том, что юморист давно и счастливо женат.

Добавим, что собеседникам удалось договориться, Юлию попросили скинуть фотографии заграничного паспорта и зарубежных виз для бронирования билетов на самолет. В добавок звезда "Дома-2" отправила заказчику несколько интимных фото.