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Звезда «Дома-2» рассказала о любовных утехах с Галустяном
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Звезда «Дома-2» рассказала о любовных утехах с женатым Галустяном 

Дни.ру 3 июля 2018
Фото: Дни.ру
Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Исаева не скрывает, что занимается оказанием эскорт-услуг. По словам девушки ее клиентами были многие знаменитые мужчины.
Скриншоты частной переписки Юлии и неизвестного собеседника по WhatsApp опубликовал Telegram-канал "Рынок шкур". Из содержания диалогов становится ясно, что обсуждается "покупка" Юлии на один уикенд. Звезда "Дома-2" должна будет сопровождать некого гонщика "Формулы -1".
Пытаясь разрекламировать себя и оправдать стоимость в тысячу евро за ночь, Исаева начала называть имена своих бывших клиентов среди которых были некоторые отечественные звезды. Экс-участница телестройки призналась, что проводила время с репером T-Killah, встречалась Павлом Буре, а как-то раз ее приобрел для любовных утех известный шоумен Михаил Галустян. "За деньги возможно все", — ответила Исаева на замечание о том, что юморист давно и счастливо женат.
Добавим, что собеседникам удалось договориться, Юлию попросили скинуть фотографии заграничного паспорта и зарубежных виз для бронирования билетов на самолет. В добавок звезда "Дома-2" отправила заказчику несколько интимных фото.
Напомним, Юлия Исаева пришла на шоу "Дом-2" зимой 2013 года, чтобы построить отношения с Алексеем Самсоновым. Девушка встречалась с ним до проекта. Однако у молодых людей отношения не сложились. После этого за Исаевой стал ухаживать Данил Романов. В качестве мести, по предположению Юлии, Самсонов разместил ее обнаженные фотографии в Сети. Этот скандальный случай прославил девушку на весь Интернет.
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