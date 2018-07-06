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Беременная Кудрявцева пожаловалась на сильные боли
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Беременная Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные боли 

Russianshowbiz.info 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Лера Кудрявцева пожаловалась своим поклонникам на ужасные головные боли. Звезда сразу предупредила фанатов о том, что рекомендовать ей действенные таблетки, компрессы и прочие средства не стоит.
Лера перепробовала все средства. Даже лечение в Германии не дало результата. Сейчас беременная Кудрявцева страдает еще больше и не видит иного выхода из данной ситуации, кроме как, обращение к «бабке-говорухе».
Лера попросила поклонников свести ее с человеком, который сможет своими заговорами избавить ее от страданий или хотя бы временно унять боль, пока она не родит ребенка.
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