Беременная Кудрявцева пожаловалась на сильные боли

Беременная Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные боли

Лера Кудрявцева пожаловалась своим поклонникам на ужасные головные боли. Звезда сразу предупредила фанатов о том, что рекомендовать ей действенные таблетки, компрессы и прочие средства не стоит.

Лера перепробовала все средства. Даже лечение в Германии не дало результата. Сейчас беременная Кудрявцева страдает еще больше и не видит иного выхода из данной ситуации, кроме как, обращение к «бабке-говорухе».

Лера попросила поклонников свести ее с человеком, который сможет своими заговорами избавить ее от страданий или хотя бы временно унять боль, пока она не родит ребенка.