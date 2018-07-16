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Отец Меган Маркл решил помириться с дочерью
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Отец Меган Маркл решил помириться с дочерью 

Рамблер 47 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Oli Scarff
73-летний Томас Маркл собирается поехать в Англию для того, чтобы помириться с дочерью, об этом сообщает The Sun.
По словам мужчины, он уже два месяца не может пообщаться с Меган, недавно ставшей супругой младшего из британских принцев Гарри.
Если я в ближайший месяц или пару месяцев решу поехать в Англию, я хочу увидеть мою дочь. Я думаю об этом. Мне всё равно, злится она на меня или нет. Я не собираюсь защищаться и выставлять себя дураком. Я найду номер в отеле и постараюсь связаться с ними, — цитирует The Sun отца герцогини Суссекской.
19 мая Меган Маркл стала женой принца Гарри, получив титул герцогини Суссекской. Отец актрисы не присутствовал на церемонии в часовне Святого Георгия из-за проблем со здоровьем и скандала с постановочными фотографиями, разгоревшегося незадолго до королевской свадьбы.
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