Отец Меган Маркл решил помириться с дочерью

73-летний Томас Маркл собирается поехать в Англию для того, чтобы помириться с дочерью, об этом сообщает The Sun.

По словам мужчины, он уже два месяца не может пообщаться с Меган, недавно ставшей супругой младшего из британских принцев Гарри.

Если я в ближайший месяц или пару месяцев решу поехать в Англию, я хочу увидеть мою дочь. Я думаю об этом. Мне всё равно, злится она на меня или нет. Я не собираюсь защищаться и выставлять себя дураком. Я найду номер в отеле и постараюсь связаться с ними, — цитирует The Sun отца герцогини Суссекской.