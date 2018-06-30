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Макаревич пригрозил карельским силовикам
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Макаревич пригрозил карельским силовикам 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал обращение к сотрудникам «карательно-сажательных органов Карельского округа» в связи с арестом правозащитника Юрия Дмитриева. Видео опубликовано на YouTube.
«Ребят, ну не позорьтесь вы. Не роняйте свое человеческое и профессиональное достоинство. Отстаньте от человека. Вы же в аду гореть будете», — заявил он.
Главу карельского отделения «Мемориала» вначале обвинили в изготовлении детской порнографии, но позже суд его оправдал. Затем появилось новое уголовное дело, возбужденное в связи с подозрениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.
Дмитриев был арестован на два месяца.
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