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Кержаков проигнорировал обвинения жены
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Кержаков не отвечает на обвинения жены, зато публикует милые фото с сыном 

Teleprogramma.pro 29 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Буквально вчера Милана Кержакова наконец-то прояснила, что же происходит в их отношениях с мужем. В соцсети Instagram девушка рассказала, что уже месяц не видела сына и не знает, где он находится, так как Александр увез его в неизвестном направлении, а теперь требует справки о вменяемости в обмен на то, чтобы Милана могла видеть ребенка.
«Я не знаю, как мне ее доказывать, я адекватный человек. Он приехал на дачу с какими-то людьми, перелез через забор и отнял у няни ребенка. Я сейчас подаю на развод», — рассказала Кержакова.
Сегодня утром в семейный конфликт вмешалась Яна Рудковская. Со страниц микроблога продюсер призвала Милану "прекратить цирк" и рассказать всю правду. Кержакова медлить с ответом не стала. Девушка подтвердила, что последние несколько месяцев наблюдалась у психоаналитика, но лишь потому, что ей было очень тяжело принять смерть отца. (Вадим Тюльпанов погиб прошлой зимой в результате несчастного случая).
Александр Кержаков, к слову, продолжает хранить молчание. Чуть меньше часа назад футболист опубликовал в микроблоге фото с сыном. Судя по геолокации, мальчик и его отец находятся в Ленинградской области.
"Мы спать", — коротко подписал он снимок.
В комментариях к публикации развернули бурную дискуссию и без участия спортсмена. Одни требовали от него вернуть ребенка матери, а другие — сочувствовали и жалели, мол, не везет Александру с женщинами.
Напомним, что предыдущие отношения с гражданской женой Екатериной Сафроновой закончились для Кержакова столь же печально. Пара стала родителями без заключения брака, в 2013-м на свет появился их сын Игорь. Союз продержался год, а отголоски скандального расставания пары звучали гораздо дольше. Александр обвинил Екатерину в употреблении запрещенных препаратов и через суд потребовал лишить женщину родительских прав.
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