Кержаков проигнорировал обвинения жены

Кержаков не отвечает на обвинения жены, зато публикует милые фото с сыном

Буквально вчера Милана Кержакова наконец-то прояснила, что же происходит в их отношениях с мужем. В соцсети Instagram девушка рассказала, что уже месяц не видела сына и не знает, где он находится, так как Александр увез его в неизвестном направлении, а теперь требует справки о вменяемости в обмен на то, чтобы Милана могла видеть ребенка.

«Я не знаю, как мне ее доказывать, я адекватный человек. Он приехал на дачу с какими-то людьми, перелез через забор и отнял у няни ребенка. Я сейчас подаю на развод», — рассказала Кержакова.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 29 Июн 2018 в 10:00 PDT

Сегодня утром в семейный конфликт вмешалась Яна Рудковская . Со страниц микроблога продюсер призвала Милану "прекратить цирк" и рассказать всю правду. Кержакова медлить с ответом не стала. Девушка подтвердила, что последние несколько месяцев наблюдалась у психоаналитика, но лишь потому, что ей было очень тяжело принять смерть отца. ( Вадим Тюльпанов погиб прошлой зимой в результате несчастного случая).

Александр Кержаков, к слову, продолжает хранить молчание. Чуть меньше часа назад футболист опубликовал в микроблоге фото с сыном. Судя по геолокации, мальчик и его отец находятся в Ленинградской области

"Мы спать", — коротко подписал он снимок.

В комментариях к публикации развернули бурную дискуссию и без участия спортсмена. Одни требовали от него вернуть ребенка матери, а другие — сочувствовали и жалели, мол, не везет Александру с женщинами.