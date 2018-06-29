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В Сети возмутились поступком Урганта и Слепакова
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В Сети возмутились поступком Урганта и Слепакова 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущего Ивана Урганта и комика Семена Слепакова раскритиковали из-за шутки про Александра Градского.
Ургант и Слепаков приняли участие в YouTube-шоу «Лига плохих шуток».
«Почему певица Монеточка не подходит к Александру Градскому сзади? — Боится упасть в его копилочку», — зачитал шутку Иван Ургант.
За сутки выпуск шоу посмотрели около двух миллионов человек, однако далеко не все зрители оценили чувство юмора звезд.
К примеру, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян заявил в комментарии изданию «Дни.ру», что «испытывает только чувство брезгливости», когда молодые юмористы «издеваются над людьми в возрасте».
Манукян также призвал выгнать Ивана Урганта с «Первого канала», «потому что то, как он себя ведет, совсем не соответствует уровню ведущего главного вечернего шоу страны».
Комментарии41
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