У экс-солистки «ВИА Гры» отобрали дочь

Бывшая солистка «ВИА Гры» борется с экс-супругом за право воспитывать общего ребёнка. Суд в Лос-Анджелесе принял сторону отца девочки, и теперь Анна Седокова встречается с ребёнком исключительно в сопровождении представителей органов соцопеки.

Бывший муж певицы Максим Чернявский не только требовал единоличной опеки над девочкой, но и алиментов от экс-супруги.

Чернявскому удалось убедить судей, что Седокова хочет похитить девочку. Представители правосудия согласились с ним, обосновав своё решение тем, что певица — гражданка другой страны, а следовательно, не имеет прочных связей в США , и вполне может решиться вывезти ребёнка.

Родственники маленькой Моники настолько боятся Седоковой, что не дали девочке поехать к матери на съёмки в Лос-Анджелесе. Поездка была согласована, однако ребёнка вернули домой в последний момент, пишет Super.