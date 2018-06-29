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У экс-солистки «ВИА Гры» отобрали дочь
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Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

У экс-солистки «ВИА Гры» отобрали дочь 

News.ru 29 июня 2018
Фото: News.ru
Бывшая солистка «ВИА Гры» борется с экс-супругом за право воспитывать общего ребёнка. Суд в Лос-Анджелесе принял сторону отца девочки, и теперь Анна Седокова встречается с ребёнком исключительно в сопровождении представителей органов соцопеки.
Бывший муж певицы Максим Чернявский не только требовал единоличной опеки над девочкой, но и алиментов от экс-супруги.
Чернявскому удалось убедить судей, что Седокова хочет похитить девочку. Представители правосудия согласились с ним, обосновав своё решение тем, что певица — гражданка другой страны, а следовательно, не имеет прочных связей в США, и вполне может решиться вывезти ребёнка.
Родственники маленькой Моники настолько боятся Седоковой, что не дали девочке поехать к матери на съёмки в Лос-Анджелесе. Поездка была согласована, однако ребёнка вернули домой в последний момент, пишет Super.
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Комментарии6  Ещё 13 источников 
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