Выпрыгнувшая из окна в Дубае модель вернулась в Россию

Модель Екатерина Стецюк , которая выпрыгнула с шестого этажа во время свидания в Дубае, вернулась на родину в Иркутск. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на маму Екатерины Ингу Стецюк.

По ее словам, Екатерина чувствует себя хорошо, российские врачи остались довольны работой своих коллег из Дубая. Сейчас Екатерина отдыхает на Байкале в компании друзей.

Екатерина Стецюк работала в Дубае моделью и познакомилась с пакистанцем. Во время свидания у него дома он набросился на Екатерину с ножом и пообещал порезать ее на куски. От страха девушка выпрыгнула в окно шестого этажа и сломала позвоночник. Иностранец, которого обвинили в нападении, подал встречный иск. Согласно его версии, это Стецюк напала на него с ножом, а он, обороняясь, вытолкнул ее в окно.