Шурыгина раскрыла интимную тайну известного артиста

Диана Шурыгина прокомментировала высказывание своего бывшего партнера по сцене Саши Акта, заявившего в эфире телешоу, что она сделала аборт, а ребенок мог быть от него.

Слова Саши Акта в эфире программы Андрея Малахова подтвердила бывший продюсер Шурыгиной Диана Бичарова.

«Как много невероятной и глупой лжи крутится вокруг меня! Я уже привыкла к этому, потому большую часть грязной клеветы оставляю без внимания. Но порой все-таки могу дать комментарий, потому как народ у нас верит абсолютно всему», — заявила Шурыгина в интервью изданию «Дни.ру».

По мнению Шурыгиной, слова Саши Акта вызваны желанием «срубить последнюю копеечку» на ее имени и обидой на то, что их песенный дуэт «не вечен».

Своего бывшего продюсера Диану Бичарову Шурыгина обвинила в любви к быстрым деньгам и неспособности «думать на перспективу».

Шурыгина заявила, что никакой интимной связи между ней и Сашей Актом не было, намекнув на его нетрадиционную ориентацию.

«Невероятно! Почти через месяц, этот, как бы помягче сказать, находчивый ненатурал решил еще и хайпануть напоследок — сказать, что этот придуманный ребенок от него. Это как вообще, если у нас не было гастролей и он не мужик вообще?!» — задалась вопросом Диана.