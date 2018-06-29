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Шурыгина раскрыла интимную тайну известного артиста
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Шурыгина раскрыла интимную тайну известного артиста 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
Диана Шурыгина прокомментировала высказывание своего бывшего партнера по сцене Саши Акта, заявившего в эфире телешоу, что она сделала аборт, а ребенок мог быть от него.
Слова Саши Акта в эфире программы Андрея Малахова подтвердила бывший продюсер Шурыгиной Диана Бичарова.
«Как много невероятной и глупой лжи крутится вокруг меня! Я уже привыкла к этому, потому большую часть грязной клеветы оставляю без внимания. Но порой все-таки могу дать комментарий, потому как народ у нас верит абсолютно всему», — заявила Шурыгина в интервью изданию «Дни.ру».
По мнению Шурыгиной, слова Саши Акта вызваны желанием «срубить последнюю копеечку» на ее имени и обидой на то, что их песенный дуэт «не вечен».
Своего бывшего продюсера Диану Бичарову Шурыгина обвинила в любви к быстрым деньгам и неспособности «думать на перспективу».
Шурыгина заявила, что никакой интимной связи между ней и Сашей Актом не было, намекнув на его нетрадиционную ориентацию.
«Невероятно! Почти через месяц, этот, как бы помягче сказать, находчивый ненатурал решил еще и хайпануть напоследок — сказать, что этот придуманный ребенок от него. Это как вообще, если у нас не было гастролей и он не мужик вообще?!» — задалась вопросом Диана.
19-летняя Диана Шурыгина стала известной после того, как в 2016 году обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании. Истории изнасилования Шурыгиной посвящено более 10 выпусков программы «Пусть говорят» и ряд других телешоу.
Комментарии4  Ещё 6 источников 
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