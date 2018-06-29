Ещё
Мать Собчак рассказала о стыде за дочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Мать Собчак рассказала о стыде за дочь 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: ТАСС
Сенатор, мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова заявила в эфире «Эха Москвы», что «пару раз» ей было стыдно за дочь.
По словам Нарусовой, ей «не вполне нравилось» то, что ее дочь делает в программах «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2».
«Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа», — отметила сенатор.
Нарусова подчеркнула, что в этих программах Собчак «играла роль», и по контракту ей приходилось играть не только на экране, но и в жизни.
«И, судя по тому, что, спустя 15 лет, ей до сих пор тыкают в нос этим «Домом-2», она ее [свою функцию] хорошо исполняла», — сказала мать журналистки.
Нарусова выразила сожаление, что в итоге эта роль «стала отождествляться с имиджем, с самой Ксенией».
Собчак вела реалити-шоу «Дом-2» в 2004-2012 годах. Сама журналистка заявляла, что ей не стыдно за эту работу. Она назвала это «бесценным журналистским опытом», благодаря которому она встретила множество разных людей из разных социальных групп.
Комментарии5  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»72
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа352
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение