Мать Собчак рассказала о стыде за дочь

По словам Нарусовой, ей «не вполне нравилось» то, что ее дочь делает в программах «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2».

«Но я понимала, что я не могу ее обеспечить так, как обеспечивает ее эта работа», — отметила сенатор.

Нарусова подчеркнула, что в этих программах Собчак «играла роль», и по контракту ей приходилось играть не только на экране, но и в жизни.

«И, судя по тому, что, спустя 15 лет, ей до сих пор тыкают в нос этим «Домом-2», она ее [свою функцию] хорошо исполняла», — сказала мать журналистки.

Нарусова выразила сожаление, что в итоге эта роль «стала отождествляться с имиджем, с самой Ксенией».

Собчак вела реалити-шоу «Дом-2» в 2004-2012 годах. Сама журналистка заявляла, что ей не стыдно за эту работу. Она назвала это «бесценным журналистским опытом», благодаря которому она встретила множество разных людей из разных социальных групп.