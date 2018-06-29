Обидчики DJ Smash предстали перед судом

Обвиняемые в избиении DJ Smash предстали перед судом

"Органами предварительного следствия установлено, что Телепнев А. А. и Ванкевич С. И. совершили умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья", — отметили в канцелярии суда.

По версии следствия, конфликт между обвиняемыми и Ширманом произошел в пермском ночном клубе "Дом культуры" в феврале. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление DJ Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).

Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта Телепнева и Ванкевича. Позже, во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам DJ Smash. Вслед за этим региональное отделение "Единой России" приостановило членство Телепнева в партии.

В марте подозреваемый в избиении музыканта экс-депутат был помещен в изолятор временного содержания, но по решению суда он был освобожден под залог 200 тысяч рублей. В отношении Ванкевича суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным стороны обвинения, вплоть до начала судебного заседания подозреваемые в избиении DJ Smash свою вину в совершении преступления не признали.