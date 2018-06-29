Ещё
Обидчики DJ Smash предстали перед судом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Обвиняемые в избиении DJ Smash предстали перед судом 

РИА Новости 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
Двое обвиняемых в избиении DJ Smash в ночном клубе Перми предстали перед судом, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в 11.00 (9.00 мск) в Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение уголовного дела об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). В качестве обвиняемых в нем выступают экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич.
"Органами предварительного следствия установлено, что Телепнев А. А. и Ванкевич С. И. совершили умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья", — отметили в канцелярии суда.
По версии следствия, конфликт между обвиняемыми и Ширманом произошел в пермском ночном клубе "Дом культуры" в феврале. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление DJ Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ).
Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта Телепнева и Ванкевича. Позже, во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам DJ Smash. Вслед за этим региональное отделение "Единой России" приостановило членство Телепнева в партии.
В марте подозреваемый в избиении музыканта экс-депутат был помещен в изолятор временного содержания, но по решению суда он был освобожден под залог 200 тысяч рублей. В отношении Ванкевича суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным стороны обвинения, вплоть до начала судебного заседания подозреваемые в избиении DJ Smash свою вину в совершении преступления не признали.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»72
Первые дети выведены из тайской пещеры68
На Украину надвигается катастрофа352
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение