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Ксенофонтова откровенно о травле бывшего мужа
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Ксенофонтова откровенно о травле бывшего мужа 

Дни.ру 28 июня 2018
Фото: globallookpress.com
Звезда сериалов Елена Ксенофонтова в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала откровенно рассказала о сложностях в семье. Женщина не может найти общий язык с бывшим мужем отчего страдает их совместная дочь Соня.
Размолвка Ксенофонтовой с гражданским супругом Александром Рыжих произошла из-за измены. Актриса, образно говоря, поймала мужа за руку.
"Последний год он ездил на моей машине, свою продал. И тут приходят штрафы на 50 тысяч. Я оплатила. Но на фотографиях с нарушениями попались кадры, на которых в 6-7 утра Александр ехал за рулем с блондинкой, а его рука лежала на ее коленях", — рассказала присутствующим Елена.
Ксенофонтова назвала еще одну причину конфликта — квадратные метры в Москве.
"Он хочет отозвать дарственную на квартиру, которой сейчас нет. Он предусмотрел компенсацию на несколько миллионов рублей", — пояснила звезда.
О предательстве возлюбленного Елена объявила на всю страну, что очень разозлило Александра. Мужчина оказался юридически очень подкованным. Бывший муж решил травить экс-зазнобу с помощью закона. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением. В нем Рыжих сообщил полицейским, что Ксенофонтова напала на него и угрожала расправой. На актрису завели уголовное дело. Правда, когда вступил в силу закон о частичной декриминализации побоев в отношении родственников, обвинения сняли.
Александр Рыжих отрицает все обвинения экс-возлюбленной. Он заявил, что ни разу не видел снимков, которые компрометировали бы его. Также он отметил, что артистка препятствует его общению с наследницей.
"Когда ребенок болеет, Елена Юрьевна меня не подпускает к нему. А так я забираю детей "через забор". Она покупает что-то ребенку отдельно, я — отдельно", — заявил Александр.
Несмотря на сложные отношения с экс-супругом Елена не пытается настроить ребенка против отца, чего не скажешь о Рыжих. Девочка даже в курсе, что ее родители судятся — об этом ей сообщают друзья и одноклассники.
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