«Малахов спускает людей в ад» 

Режиссер Алексей Смирнов заявил порталу EG, что его «отрезвляет» шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.
По словам 26-летнего постановщика, из телепродукции он смотрит главным образом западные шоу и сериалы по интернету, а российское телевидение не смотрит вовсе, периодически все же включая программу Малахова на канале «Россия».
«Он меня на землю возвращает», — признался Смирнов.
По словам режиссера, «Прямой эфир» позволяет ему не относиться к действительности чересчур романтично, так как на шоу Малахова «чудовищно» низкий уровень культуры и деликатности, а человеческое достоинство абсолютно не уважается.
«Душа на передачах Малахова уподобляется куску мяса», — уверен он.
Мнение Смирнова порталу «Дни.ру» прокомментировал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ. По словам Вадима Манукяна, Андрею Малахову давно пора подумать о том, «в какой ад спустился сам и спускает туда других людей», и сменить формат своих передач.