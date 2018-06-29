«Малахов спускает людей в ад»

По словам 26-летнего постановщика, из телепродукции он смотрит главным образом западные шоу и сериалы по интернету, а российское телевидение не смотрит вовсе, периодически все же включая программу Малахова на канале «Россия».

«Он меня на землю возвращает», — признался Смирнов.

По словам режиссера, «Прямой эфир» позволяет ему не относиться к действительности чересчур романтично, так как на шоу Малахова «чудовищно» низкий уровень культуры и деликатности, а человеческое достоинство абсолютно не уважается.

«Душа на передачах Малахова уподобляется куску мяса», — уверен он.