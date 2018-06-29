Ещё
«Малахов спускает людей в ад»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Малахов спускает людей в ад» 

Рамблер 56 минут назад
Режиссер Алексей Смирнов заявил порталу EG, что его «отрезвляет» шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова.
По словам 26-летнего постановщика, из телепродукции он смотрит главным образом западные шоу и сериалы по интернету, а российское телевидение не смотрит вовсе, периодически все же включая программу Малахова на канале «Россия».
«Он меня на землю возвращает», — признался Смирнов.
По словам режиссера, «Прямой эфир» позволяет ему не относиться к действительности чересчур романтично, так как на шоу Малахова «чудовищно» низкий уровень культуры и деликатности, а человеческое достоинство абсолютно не уважается.
«Душа на передачах Малахова уподобляется куску мяса», — уверен он.
Мнение Смирнова порталу «Дни.ру» прокомментировал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ. По словам Вадима Манукяна, Андрею Малахову давно пора подумать о том, «в какой ад спустился сам и спускает туда других людей», и сменить формат своих передач.
Комментарии13  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский сделал неожиданное заявление83
Убит переживший 38 покушений командир спецназа14
ЕС принял решение по антироссийским санкциям460
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет68
В США хотят принять 51-ый штат259
Видео
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
00:44
Зеленский сделал неожиданное заявление
Украина В мире
00:50
В США хотят принять 51-ый штат
В мире США
12:54
В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет
Армия Оружие
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
00:38
США раскрыли способ борьбы с С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение