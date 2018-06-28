Киркорова и Бузову заподозрили в «любви по контракту»

Последняя время Филипп Киркоров Ольга Бузова — не разлей вода. Пользователи Сети вовсю обсуждают возможный роман между артистами. Однако некоторые высказывают предположение, что эта дружба ни что иное, как проплаченная пиар-акция.

Экс-директор группы «Тату» Леонид Дзюник с подобными инсинуациями не согласен. По его мнению, ни Бузовой, ни Киркорову это не нужно, так как у них и так пиара хоть отбавляй.

Это мнение не поддерживает общественный деятель Вадим Манукян. Он уверен, что за этой так называемой дружбой стоят большие деньги. По его мнению, для продвижения звезды «Дома-2», у которой более чем скромные вокальные данные, некий богатый покровитель привлек на помощь Киркорова.

Эксперт убежден, что король эстрады уже и был бы рад «отвязаться» от навязчивого общества поющей ведущей, но его связывают контрактные обязательства. Отказаться от них он не может, так как речь идет о солидном куше, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Собеседник»

Отметим, что Манукян уже не первый раз выступает с критикой Киркорова. Ранее он разнес в пух и прах его клип «Цвет настроения: Синий», а также скандальное поведение на иностранном телеканале.