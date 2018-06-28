Жена Кержакова рассказала о требовании футболиста

Милана Кержакова в своем Instagram заявила, что ее супруг, экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков запретил ей видеться с их общим ребенком.
О ситуации Кержакова рассказала в прямом эфире в Instagram. По ее словам, Кержаков приехал на дачу, где их сын находился с няней, и забрал мальчика.
«Он сказал, пока я не сделаю справку о «социальной вменяемости», ребенка я не увижу», — сообщила девушка.
Кержакова подчеркнула, что она абсолютно здорова, и не понимает, в чем причина требования мужа. Она отметила, что пока не подавала на развод и не хотела придавать случившееся огласке, но «ситуация вышла из-под контроля».
Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова, в июне 2015 года. 10 апреля 2017-го у них родился сын.
В мае 2018 года Кержакова сообщила своим подписчикам, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Она назвала его «абсолютно падшим, недостойным уважения человеком».
До Тюльпановой Кержаков жил в незарегистрированном браке с Екатериной Сафроновой. В 2014 году он подал в суд с требованием лишить женщину права опеки над их сыном. Суд в итоге встал на сторону футболиста.