Жена Кержакова рассказала о требовании футболиста

Жена Кержакова лишилась ребенка

Милана Кержакова в своем Instagram заявила, что ее супруг, экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков запретил ей видеться с их общим ребенком.

О ситуации Кержакова рассказала в прямом эфире в Instagram. По ее словам, Кержаков приехал на дачу, где их сын находился с няней, и забрал мальчика.

«Он сказал, пока я не сделаю справку о «социальной вменяемости», ребенка я не увижу», — сообщила девушка.

Кержакова подчеркнула, что она абсолютно здорова, и не понимает, в чем причина требования мужа. Она отметила, что пока не подавала на развод и не хотела придавать случившееся огласке, но «ситуация вышла из-под контроля».

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT

Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова , в июне 2015 года. 10 апреля 2017-го у них родился сын.

В мае 2018 года Кержакова сообщила своим подписчикам, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Она назвала его «абсолютно падшим, недостойным уважения человеком».