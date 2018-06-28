Сын Деппа и Паради серьезно заболел 

Сын актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради Джон «Джек» Кристофер Депп III страдает от «серьезных проблем со здоровьем». Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, 26 июня Паради должна была посетить парижскую премьеру драмы «Нож в сердце», но осталась дома со своим 16-летним сыном.
«К сожалению, Ванесса Паради не смогла присоединиться к нам сегодня вечером — ей пришлось отсутствовать из-за серьезных проблем со здоровьем сына», — заявил режиссер фильма Ян Гонсалес.
Чем именно болен подросток, не уточняется.
соцсети
Паради и Депп были вместе с 1998-го по 2012 год. У них двое детей — 19-летняя Лили-Роуз Мелоди и Джек. После развода актер купил для Паради и детей дом в Голливуде