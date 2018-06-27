Умер отец Майкла Джексона

За несколько дней до смерти он подтвердил слухи о своей скорой смерти в твиттере.

Ранее в этом месяце Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы, а его дети рассказали журналистам, что он находится при смерти.

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, и управлял собственным лейблом Ivory Tower International Record. Джо Джексон также являлся продюсером Майкла Джексона (скончался 25 июня 2009 года) после того как Майкл покинул Jackson Five и начал сольную карьеру.