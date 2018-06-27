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Умер отец Майкла Джексона
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Умер отец Майкла Джексона 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Reuters
В возрасте 89 лет умер отец поп-иконы Майкла Джексона Джо Джексон, сообщает The Hollywood Reporter.
За несколько дней до смерти он подтвердил слухи о своей скорой смерти в твиттере.
Ранее в этом месяце Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы, а его дети рассказали журналистам, что он находится при смерти.
Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, и управлял собственным лейблом Ivory Tower International Record. Джо Джексон также являлся продюсером Майкла Джексона (скончался 25 июня 2009 года) после того как Майкл покинул Jackson Five и начал сольную карьеру.
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