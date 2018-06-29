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Дочь раскрыла тайну смерти звезды «Морозко»
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Дочь раскрыла тайну смерти звезды «Морозко» 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: «Морозко»
Дочь советского актера Эдуарда Изотова на шоу «Судьба человека» канала «Россия» рассказала подробности о заключении и смерти артиста.
Актриса Вероника Изотова напомнила, что в 1983 году ее отец был задержан в московском кафе «Лира» при обмене долларов на рубли, что было запрещено и каралось по меньшей мере трехлетним тюремным сроком. По ее словам, на эти деньги Изотов намеревался построить дачу.
Бывшая жена Изотова актриса Инга Будкевич инициировала сбор подписей под петицией за его освобождение. Под ней подписались множество советских звезд кино и театра, однако Изотов все же был осужден.
«Все плакали!» — рассказала его дочь.
Между тем Изотова уверена, что актера «подставила» его вторая жена Ирина Ладыженская, которая и «затеяла» сделку «по глупости». По ее словам, во время обмена валюты деньги находились в сапоге Изотова, почему его дочь и называет это «подставой».
Также она рассказала, что во время заключения у Заслуженного артиста России началась тяжелая депрессия, которая, так же как и тюрьма, сильно изменила его, в связи с чем Изотова поместила отца на лечение в психоневрологическую клинику. Затем у него произошли несколько инсультов и пропала речь. Тогда уже Ладыженская определила актера в больницу, где он и скончался в 2003 году в возрасте 66 лет.
«Папа просил забрать его, но все решала Ира», — призналась Изотова.
Эдуард Изотов известен главным образом ролью Ивана в фильме «Морозко». Кроме того, актер снимался в таких картинах, как «Мимино» и «Щит и меч», а также в сериале «Семнадцать мгновений весны».
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