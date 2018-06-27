Родственники делят наследство Дементьева

Вчера на 90-м году жизни скончался известный поэт Андрей Дементьев , а сегодня стало известно о претендентах на его наследство, сообщает издание Дни.ру.

Основная борьба развернется за дачу в престижном поселке "Советский писатель". На нее претендуют четвертая супруга Дементьева, Анна Пугач и две его дочери.

Сам поселок находится недалеко от наукограда Троицка и возник в 1952 году, когда знаменитое Переделкино перестало вмещать всех желающих. Дома в поселке строились за свой счет и после смерти переходили по наследству.

Свои последние годы Андрей Дементьев провел именно здесь. Поселок перестал быть дачным местом и разросся в респектабельный район, в котором цены на недвижимость исчисляются десятками и даже сотнями миллионов рублей. О такой роскоши в юности поэт не мог даже мечтать:

"До того, как переехать в Москву, я жил в деревянном доме, без удобств и горячей воды. Потом стал городским парнем, и мне это понравилось", — вспоминал он.

С дачей же связана и еще одна легенда. Однажды у Дементьева сгорела дача, но он сумел быстро построить новую. Не знавшая об этом жена Булата Окуджавы , столкнувшись с супругой Дементьева, посочувствовала ей и была очень удивлена сроками: "Как быстро у вас получилось? На какие же деньги?". Супруга Дементьева гордо ответила, что на доход от песен, которые сочиняет муж.

Жена Окуджавы повернулась к мужу и заявила: "Вот видишь, Булатик, песни надо писать!"