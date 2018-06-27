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Родственники делят наследство Дементьева
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Родственники делят наследство Дементьева 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вчера на 90-м году жизни скончался известный поэт Андрей Дементьев, а сегодня стало известно о претендентах на его наследство, сообщает издание Дни.ру.
Основная борьба развернется за дачу в престижном поселке "Советский писатель". На нее претендуют четвертая супруга Дементьева, Анна Пугач и две его дочери.
Сам поселок находится недалеко от наукограда Троицка и возник в 1952 году, когда знаменитое Переделкино перестало вмещать всех желающих. Дома в поселке строились за свой счет и после смерти переходили по наследству.
В "Советском писателе" жило немало знаменитостей — Михаил Матусовский, автор "Подмосковных вечеров", по легенде вдохновился здешними красотами, Денис Драгунский, написавший всеми любимые "Денискины рассказы", Владимир Войнович, Юрий Трифонов и Юрий Нагибин, а также композитор Оскар Фельцман, подаривший публике песню "Ландыши".
Свои последние годы Андрей Дементьев провел именно здесь. Поселок перестал быть дачным местом и разросся в респектабельный район, в котором цены на недвижимость исчисляются десятками и даже сотнями миллионов рублей. О такой роскоши в юности поэт не мог даже мечтать:
"До того, как переехать в Москву, я жил в деревянном доме, без удобств и горячей воды. Потом стал городским парнем, и мне это понравилось", — вспоминал он.
С дачей же связана и еще одна легенда. Однажды у Дементьева сгорела дача, но он сумел быстро построить новую. Не знавшая об этом жена Булата Окуджавы, столкнувшись с супругой Дементьева, посочувствовала ей и была очень удивлена сроками: "Как быстро у вас получилось? На какие же деньги?". Супруга Дементьева гордо ответила, что на доход от песен, которые сочиняет муж.
Жена Окуджавы повернулась к мужу и заявила: "Вот видишь, Булатик, песни надо писать!"
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