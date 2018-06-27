Вскрылись подробности ограбления Мироновой

Накануне актриса сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что была ограблена на московском Садовом кольце, не приведя при этом какие-либо подробности произошедшего.

#ворнайдись Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) 25 Июн 2018 в 11:20 PDT

По информации «КП», что Миронова стала жертвой кражи вечером 25 июня, когда пешком шла от собственного дома до банка на Смоленской-Сенной площади, чтобы пополнить карту тремя тысячами долларов, которые несла в сумке и не обнаружила там, войдя в помещение кредитной организации.

«С Машей сейчас все, слава богу, хорошо», — прокомментировала инцидент ее мать, актриса Екатерина Градова, также не сообщив подробностей, которых «не знает».

Собеседник издания в правоохранительных органах столицы подтвердил, что Мария Миронова заявила в полицию о краже, что сейчас проверяют полицейские.

Тем временем подписчики актрисы в Instagram обратили внимание на формулировку, которую она выбрала для сообщения о краже.

«Меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы», — написала она вчера.

Между тем в данный момент по телевидению показывают сериал с участием Мироновой, который называется «Садовой кольцо», а в одной из серий ее героиню грабят на улице, что позволило пользователям соцсети заподозрить в «ограблении» пиар.