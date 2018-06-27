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Вскрылись подробности ограбления Мироновой
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Вскрылись подробности ограбления Мироновой 

Рамблер 1 час назад
«Комсомольской правде» стали известны подробности ограбления Марии Мироновой.
Накануне актриса сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что была ограблена на московском Садовом кольце, не приведя при этом какие-либо подробности произошедшего.

#ворнайдись

Публикация от  Мария Миронова (@mariya_mironova_actress)

По информации «КП», что Миронова стала жертвой кражи вечером 25 июня, когда пешком шла от собственного дома до банка на Смоленской-Сенной площади, чтобы пополнить карту тремя тысячами долларов, которые несла в сумке и не обнаружила там, войдя в помещение кредитной организации.
«С Машей сейчас все, слава богу, хорошо», — прокомментировала инцидент ее мать, актриса Екатерина Градова, также не сообщив подробностей, которых «не знает».
Собеседник издания в правоохранительных органах столицы подтвердил, что Мария Миронова заявила в полицию о краже, что сейчас проверяют полицейские.
Тем временем подписчики актрисы в Instagram обратили внимание на формулировку, которую она выбрала для сообщения о краже.
«Меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы», — написала она вчера.
Между тем в данный момент по телевидению показывают сериал с участием Мироновой, который называется «Садовой кольцо», а в одной из серий ее героиню грабят на улице, что позволило пользователям соцсети заподозрить в «ограблении» пиар.
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