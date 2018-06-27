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Известный певец откровенно о связи с Шурыгиной
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Друг Шурыгиной назвал себя отцом ее ребенка 

Рамблер 27 июня 2018
Фото: Instagram
Певец Саша Акт, с которым героиня «Пусть говорят» Диана Шурыгина записала песню, заявил, что девушка могла быть беременна от него. Об этом сообщает «СтарХит».
По словам Саши Акта, он познакомился с Шурыгиной на ее свадьбе. Когда они начали общаться и выступать вместе, «возникли чувства».
Молодой человек утверждает, что несколько раз проводил с Шурыгиной время в гостиницах.
«<…> Пили вино, вели задушевные беседы, ну и вы сами понимаете, чем это заканчивалось», — заявил он.
По словам певца, он узнал, что девушка сделала аборт в конце прошлого года, и понял, что это мог быть его ребенок.
В январе 2017-го вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней на тот момент Диане Шурыгиной, школьнице из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования. Ее история стала резонансной. После «Пусть говорят» в Сети появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной и сообществ в поддержку осужденного за изнасилование Сергея Семенова.
В октябре прошлого года Шурыгина вышла замуж за 30-летнего видеооператора Андрея Шлянина.
Позже стало известно, что девушка решила стать певицей. Она выпустила с Сашей Актом совместную песню о любви.
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