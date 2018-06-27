Известный певец откровенно о связи с Шурыгиной

Друг Шурыгиной назвал себя отцом ее ребенка

Певец Саша Акт, с которым героиня «Пусть говорят» Диана Шурыгина записала песню, заявил, что девушка могла быть беременна от него. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам Саши Акта, он познакомился с Шурыгиной на ее свадьбе. Когда они начали общаться и выступать вместе, «возникли чувства».

Молодой человек утверждает, что несколько раз проводил с Шурыгиной время в гостиницах.

«<…> Пили вино, вели задушевные беседы, ну и вы сами понимаете, чем это заканчивалось», — заявил он.

По словам певца, он узнал, что девушка сделала аборт в конце прошлого года, и понял, что это мог быть его ребенок.

В январе 2017-го вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней на тот момент Диане Шурыгиной, школьнице из Ульяновска , ставшей жертвой изнасилования. Ее история стала резонансной. После «Пусть говорят» в Сети появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной и сообществ в поддержку осужденного за изнасилование Сергея Семенова

В октябре прошлого года Шурыгина вышла замуж за 30-летнего видеооператора Андрея Шлянина.

Позже стало известно, что девушка решила стать певицей. Она выпустила с Сашей Актом совместную песню о любви.