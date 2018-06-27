Матильда высказалась о разрыве со Шнуром

Супруга лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда на своей странице в Instagram прокомментировала расставание с музыкантом.

Женщина обратилась к «конспираторам, наблюдателям, исследователям, толкователям и, конечно, доброжелателям», которые пытаются выяснить причину ее разрыва со Шнуровым.

«Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Матильды Шнуровой, попытки разобраться в «чьих-то интерпретациях» — бесполезны. Она посоветовала интернет-пользователям «разбираться в своей собственной жизни», которая «проходит мимо», пока они сидят в соцсетях.

Месяц назад Сергей Шнуров сообщил, что они с женой приняли решение развестись. Музыкант отметил, что они идут на это «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу». В СМИ появлялась информация, что причиной разрыва могли стать измены.

Шнуров познакомился с будущей женой в 2007 году. Свадьба состоялась в 2010-м.