Матильда высказалась о разрыве со Шнуром 

Супруга лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда на своей странице в Instagram прокомментировала расставание с музыкантом.
Женщина обратилась к «конспираторам, наблюдателям, исследователям, толкователям и, конечно, доброжелателям», которые пытаются выяснить причину ее разрыва со Шнуровым.
«Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам Матильды Шнуровой, попытки разобраться в «чьих-то интерпретациях» — бесполезны. Она посоветовала интернет-пользователям «разбираться в своей собственной жизни», которая «проходит мимо», пока они сидят в соцсетях.
Дорогие конспираторы, наблюдатели, исследователи, толкователи и, конечно, доброжелатели, жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. В небе висит ядерный гриб, а они слепые не видят его в этот момент. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет, если позволите, стар как мир и довольно банален — живите своей жизнью.
Месяц назад Сергей Шнуров сообщил, что они с женой приняли решение развестись. Музыкант отметил, что они идут на это «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу». В СМИ появлялась информация, что причиной разрыва могли стать измены.
Шнуров познакомился с будущей женой в 2007 году. Свадьба состоялась в 2010-м.