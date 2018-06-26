Дмитрий Певцов заступился за российских футболистов

Дмитрий попросил читателей представить, что на вчерашний матч Россия-Уругвай пришел человек с амнезией, который не помнит историю российского футбола. Певцов напомнил, что несмотря на проигрыш, российская сборная смогла выиграть две игры, выйти из группы и наконец-то заявить о себе.

Только человек без памяти, по мнению Дмитрия, после вчерашней игры со счетом 0:3 может почувствовать ненависть, злобу, агрессию, обиду на футболистов, потому что ему не с чем сравнивать. Актер напомнил, что многие россияне вчера стали именно такими "людьми с амнезией", которые начали ругать родину, президента и правительство за плохие результаты.

Певцов призвал вспомнить, что было в 90-е годы и как хорошо стало сейчас. Актер призвал почаще оглядываться назад и реагировать на события истории в процессе, в развитии.