Известный рэпер найден мертвым 

В Рио-де-Жанейро найдено тело британского рэпера Кенни Макенди, известного также как Кенни Вулкан, сообщают Дни.ру.
Проведенная генетическая экспертиза установила пол, рост и этническую принадлежность погибшего. Родственники музыканта отказываются верить и просят провести повторную экспертизу в Великобритании.
Кенни Вулкан перебрался в Бразилию в декабре 2017 года, а в апреле появились сообщения о его исчезновении.
По словам свидетелей, из студии звукозаписи Кенни отправился на такси на берег моря. Там позднее был обнаружен рюкзак с его вещами и ноутбук. Поиски музыканта велись несколько месяцев.
Кенни Вулкан страдал от депрессии и надеялся начать в Бразилии новую жизнь. Близкие же призывали его одуматься и вернуться в Британию к семье.
Последним, кто видел Кенни, был таксист, подвозивший его на пляж. Не исключено, что Макенди совершил суицид.
На прошлой неделе в США был застрелен известный рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный как XXXTentacion. По версии полиции, он стал жертвой вооруженного ограбления, подозреваемый уже задержан.