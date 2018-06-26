Известный рэпер найден мертвым

Рио-де-Жанейро найдено тело британского рэпера Кенни Макенди, известного также как Кенни Вулкан, сообщают Дни.ру.

Проведенная генетическая экспертиза установила пол, рост и этническую принадлежность погибшего. Родственники музыканта отказываются верить и просят провести повторную экспертизу в Великобритании

Кенни Вулкан перебрался в Бразилию в декабре 2017 года, а в апреле появились сообщения о его исчезновении.

По словам свидетелей, из студии звукозаписи Кенни отправился на такси на берег моря. Там позднее был обнаружен рюкзак с его вещами и ноутбук. Поиски музыканта велись несколько месяцев.

Кенни Вулкан страдал от депрессии и надеялся начать в Бразилии новую жизнь. Близкие же призывали его одуматься и вернуться в Британию к семье.

Последним, кто видел Кенни, был таксист, подвозивший его на пляж. Не исключено, что Макенди совершил суицид.