Ещё
Известный рэпер найден мертвым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили

Известный рэпер найден мертвым 

Рамблер 26 июня 2018
Фото: Tsunami Tribe, Jornalismo SBT/YouTube, V.v. Cunha/Facebook
В Рио-де-Жанейро найдено тело британского рэпера Кенни Макенди, известного также как Кенни Вулкан, сообщают Дни.ру.
Проведенная генетическая экспертиза установила пол, рост и этническую принадлежность погибшего. Родственники музыканта отказываются верить и просят провести повторную экспертизу в Великобритании.
Кенни Вулкан перебрался в Бразилию в декабре 2017 года, а в апреле появились сообщения о его исчезновении.
По словам свидетелей, из студии звукозаписи Кенни отправился на такси на берег моря. Там позднее был обнаружен рюкзак с его вещами и ноутбук. Поиски музыканта велись несколько месяцев.
Кенни Вулкан страдал от депрессии и надеялся начать в Бразилии новую жизнь. Близкие же призывали его одуматься и вернуться в Британию к семье.
Последним, кто видел Кенни, был таксист, подвозивший его на пляж. Не исключено, что Макенди совершил суицид.
На прошлой неделе в США был застрелен известный рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный как XXXTentacion. По версии полиции, он стал жертвой вооруженного ограбления, подозреваемый уже задержан.
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
Первые дети выведены из тайской пещеры68
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили
На Украину надвигается катастрофа354
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой3
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение