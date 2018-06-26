Звездного адвоката могут лишить статуса

Адвоката Киркорова могут лишить статуса

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы установила, что Добровинский нарушил Кодекс профессиональной этики, защищая в споре интересы певца Филиппа Киркорова . За некорректные высказывания в адрес лидера группы Space Дидье Маруани Добровинский может потерять свой статус адвоката. Об этом сообщило «Право.ru».

Отмечается, что жалобу на Александра Добровинского подали еще в январе 2018 года.

Лидер группы Space Дидье Маруани обвинил Киркорова в плагиате. В конце ноября Маруани со своим адвокатом Игорем Труновым прибыли, чтобы подписать мировое соглашение о выплате около одного миллиона евро. Однако в отделении «Сбербанка» их обоих задержали. При этом Добровинский обвинил задержанных в вымогательстве. После чего французский композитор выступил с иском за ложный донос.

По словам адвоката Людмилы Айвар, Добровинский также допустил неэтичные высказывания в адрес адвокатов в социальных сетях и интервью.

Защитники провели экспертизу заявлений Добровинского. Заседание состоялось 23 мая, после чего квалификационная комиссия признала наличие проступка в действиях Добровинского.

Теперь Совет Адвокатской палаты Москвы должен рассмотреть 26 июня вопрос о мере наказания Добровинскому. Согласно российскому законодательству, Добровинского ожидает три варианта развития событий: замечание, предупреждение или лишение статуса адвоката.

«У нас нет цели добиться лишения Добровинского статуса — он безусловно грамотный адвокат. Однако хотелось бы определиться с правилами игры — Кодекс адвокатской этики должен исполняться всеми защитниками или не исполняться никем», — сообщил Трунов.

Дидье Маруани и его юриста задержали в Москве 29 ноября 2016 года. Они собирались встретиться с Филиппом Киркоровым для подписания мирового соглашения. Оно касалось иска о нарушении певцом авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь».