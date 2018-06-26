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Первый канал отреагировал на мат ведущего
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Первый канал отреагировал на мат ведущего 

Рамблер 7 часов назад
Первый канал накажет телеведущего Артема Шейнина, который нецензурно выразился в эфире во время обсуждения реакции фанатов на проигрыш сборной РФ.
Как сообщили в пресс-службе телеканала, на Шейнина "будет наложено взыскание" и проведена беседа.
>> Ведущий выругался матом на Первом канале
Сам Шейнин на просьбу объяснить употребление мата в прямом эфире снова выругался.
«Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую… [ерунду] меня не спрашивали», — цитирует его "Говорит Москва".
В октябре во время одного из эфиров Шейнин набросился на американского журналиста Майкла Бома. Когда Бом перебил ведущего, тот схватил американца за пиджак и попросил «не провоцировать» его.
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