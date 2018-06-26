Первый канал отреагировал на мат ведущего

Первый канал накажет телеведущего Артема Шейнина , который нецензурно выразился в эфире во время обсуждения реакции фанатов на проигрыш сборной РФ

Как сообщили в пресс-службе телеканала, на Шейнина "будет наложено взыскание" и проведена беседа.

Сам Шейнин на просьбу объяснить употребление мата в прямом эфире снова выругался.

«Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую… [ерунду] меня не спрашивали», — цитирует его "Говорит Москва".

В октябре во время одного из эфиров Шейнин набросился на американского журналиста Майкла Бома. Когда Бом перебил ведущего, тот схватил американца за пиджак и попросил «не провоцировать» его.