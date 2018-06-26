Директор Бузовой оправдался за сорванные концерты

Ольга Бузова постоянно гастролирует по стране со своими концертами, а билеты на ее выступления разлетаются за несколько дней. Поклонники из Новосибирска и Нижнего Новгорода с нетерпением ждали приезда Ольги, но Бузова так и не появилась в этих городах, а ее слушатели теперь не могут вернуть деньги за билеты. Концерты были отменены за неделю до предполагаемых выступлений.
Директор знаменитости Арам Арчер заявил журналистам, что Ольга вовсе не потеряла свою популярность, ведь во всех городах, куда они приезжают, ее встречают полные залы. В Новосибирске и Нижнем Новгороде выступления отменили якобы из-за того, что было продано недостаточно билетов. Арам считает, что всему виной Чемпионат мира по футболу и неправильная работа организаторов.
«Отмена состоялась из-за того, что рекламные площади у них забрали из-за чемпионата мира. Я понимаю, что футбол, рекламные площади. Просто надо было это сделать заранее. И артист бы не потерял даты: Ольга не работала в эти дни. И люди бы не потеряли деньги… Насколько мы понимаем, какая-то часть билетов все-таки была продана. У организатора какие-то взаимоотношения с Кассир.ру, те ему давали оплату. Сейчас наши юристы разбираются в этой ситуации, потому что люди из Новосибирска, Нижнего пишут и просят помочь. Если бы отменили концерт из-за артиста, был бы перенос. А тут отменил сам организатор. В одностороннем порядке. Естественно, идет разбирательство, и оно будет вплоть до того, что, если надо, то мы привлечем прокуратуру, привлечем полицию, чтобы людям вернули деньги. Здесь нет вины Ольги, но мы все равно приносим свои извинения», — отметил директор Бузовой для «Комсомольской правды».