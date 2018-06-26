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Известную актрису ограбили в центре Москвы
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Известную актрису ограбили в центре Москвы 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Instagram
Актриса Мария Миронова на своей странице в Instagram рассказала об ограблении, жертвой которого она стала в Москве.
По словам артистки, это произошло 25 июня на Садовом кольце. 18 июня на «Первом канале» состоялась премьера сериала «Садовое кольцо» с участием Мироновой
«Ирония судьбы. Будьте бдительны!» — написала актриса.
Она не уточнила, что именно у нее украли. Миронова рассказала «СтарХиту», что уже обратилась в ОВД «Арбат». По ее словам, речь идет о краже «в достаточно крупном размере».

#ворнайдись

Публикация от  Мария Миронова (@mariya_mironova_actress)

По информации РЕН ТВ, у актрисы украли три тысячи долларов. Телеканал отмечает, что в одном из эпизодов «Садового кольца» героиню Мироновой Веру Смолину действительно ограбили на Садовом.
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