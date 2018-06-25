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Садальский растоптал шоу Галкина на Первом канале
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«Нудятина и подстава»: Садальский растоптал шоу Галкина на Первом канале 

Дни.ру 25 июня 2018
Фото: Дни.ру
Эпатажный актер и блогер Станислав Садальский вновь набросился на телеведущего Максима Галкина с критикой. На сей раз артист выставил на суд общественности рейтинги передачи "Звезды под гипнозом", ведущим которой является шоумен.
Садальский неоднократно удивлял поклонников острыми высказываниями в сторону российских звезд и ведущих. Однако актер любит уделять особое внимание карьере Максима Галкина на телевидении.
Садальский разразился постом в своем Instagram, где посетовал на то, что успехи "Звезд под гипнозом" оставляют желать лучшего. Кроме того, он прикрепил картинку с рейтингами разных передач и трансляций, выставив проект Галкина в невыгодном свете.
"Все ниже и ниже… Сейчас понятно, футбол рулит, но ниже рейтинга "Звезды под гипнозом" Максима Галкина нет на всем ТВ даже в дециметровом диапазоне", — написал Садальский. Он также поставил в укор тот факт, что передача не может похвастаться участием знаменитей первой величины. "Шоу полный бред, нудятина и подстава. Смотреть откровенно противно, да и "звезд" нет на экране. Сплошные хромые утки, и ведет сбитый летчик Максим Г. ", — резюмировал артист.
Подписчики Садальского в данном вопросе разделились на два лагеля. Кто-то поддерждал речь кумира и оставил в комментариях к посту не самые лестные слова о Галкине. Другие же предположили, что Садальским движет банальная завиcть.
Некоторые пользователи отметили, что актер сам "делает рейтинг" Галкину, то и дело упоминая его в Instagram.
"Зато у вас рейтинг Галкина зашкаливает!", — пошутил подписчик эпатажного артиста.
Напомним, что Садальский неоднократно подвергал работу ведущего на телевидении жесткой критике. Так, ранее он обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с заявлением, что надо "что-то с этим делать".
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актер опубликовал рейтинг телевизионных передач, особо уделив внимание ток-шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером". Артист высказал мнение, что ситуация катастрофическая.
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