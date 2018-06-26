Валерия похвасталась соблазнительной фигурой

Артистка отметила, что у нее никак не получается отдыхать "овощем" на пляже, потому что постоянно требуется что-то делать и куда-то идти. Во время отдыха Валерия придумала себе спортивные каникулы, но для того, чтобы воплотить идею в жизнь, ей придется закупиться специальным оборудованием и аксессуарами.

Певица уточнила, что всегда во время отпуска она не забывает о занятиях спортом, но теперь хочет значительно увеличить нагрузку. Валерия пока не знает, что получится из ее затеи, поэтому не раскрывает все тайны. "Главное, чтобы потом сил осталось на познавательные прогулки, путешествия и тд. " — добавила Валерия и пообещала, что будет стараться и в дальнейшем расскажет подписчикам больше.