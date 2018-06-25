Названы возможные места проведения «Евровидения-2019»

Определилось место проведения «Евровидения-2019»

«Евровидение-2019», скорее всего, пройдет не в Иерусалиме , а в Тель-Авиве. Об этом сообщает Arutz Sheva со ссылкой на неназванных чиновников.

По словам чиновников, второй павильон Тель-Авивского центра ярмарок оказался единственным местом в стране, которое отвечает всем требованиям организаторов конкурса.

Бюджет мероприятия, как ожидается, составит 60-80 миллионов шекелей (до 22,1 миллиона долларов).

Победительницей «Евровидения-2018», проходившего в Лиссабоне , стала израильская певица Нетта, исполнившая песню Toy. Благодаря этому следующий конкурс пройдет в Израиле . В мае премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что «Евровидение» пройдет в Иерусалиме.