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Названы возможные места проведения «Евровидения-2019»
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Определилось место проведения «Евровидения-2019» 

Рамблер 25 июня 2018
Фото: AP Photo / Armando Franca
«Евровидение-2019», скорее всего, пройдет не в Иерусалиме, а в Тель-Авиве. Об этом сообщает Arutz Sheva со ссылкой на неназванных чиновников.
По словам чиновников, второй павильон Тель-Авивского центра ярмарок оказался единственным местом в стране, которое отвечает всем требованиям организаторов конкурса.
Бюджет мероприятия, как ожидается, составит 60-80 миллионов шекелей (до 22,1 миллиона долларов).
Победительницей «Евровидения-2018», проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нетта, исполнившая песню Toy. Благодаря этому следующий конкурс пройдет в Израиле. В мае премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что «Евровидение» пройдет в Иерусалиме.
Некоторые страны после этого призвали бойкотировать «Евровидение», напомнив о конфликте Палестины и Израиля из-за статуса Иерусалима. В декабре после решения США признать Иерусалим израильской столицей на границе Палестины и Израиля произошли столкновения.
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