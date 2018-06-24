«Богохульный» Корчевников разгневал россиян

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Корчевников поразил отвратительным богохульством 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Instagram
Невинный вопрос по поводу формы поддержки российских футболистов навлек гнев подписчиков. Пользователи сочли это богохульством и ужасом.
Пользователи Сети возмутились постом телеведущего Бориса Корчевникова, который тот опубликовал в Instagram. На видео болельщик, находясь у себя дома, перед матчем российской сборной крестил каждого из футболистов во время исполнения гимна России. Ведущий сопроводил пост вопросом: "а как болеете вы"?
Пост собрал множество лайков и восторженный отзывы людей, которые объяснили победы команды как раз тем, что неизвестный болельщик крестит каждого футболиста перед матчем. Однако нашлись и те, кто счел это видео ужасным, разочаровавшись в ироничном вопросе телеведущего.
При этом некоторые обратили внимание, что "верующий" фанат был пьян. Часть подписчиков отказались считать это красивым поступком и раскритиковали поведение мужчины.
"Тихий ужас. Вы бы так за людей молились и за стариков и детей. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.) О Боже мой, куда мир катится? И это верующий человек", — сокрушался подписчик. "Богохульство" — добавил другой.
Некоторые пользователи рассказали, что в версии видео, где есть звук, слышно, что болельщик в момент "крещения" спортсменов матерится.
"Друг то пьян! Он крестит и матерится! Страшно стало за него!", — отметил юзер.
Отметим, что зимой попал в скандал, побив подчиненного, редактора архива канала "Спас" Причиной стала ссора и оскорбления со стороны Корчевникова. Пострадавший снял побои в поликлинике, но заявление в полицию писать не стал.
Пост гендиректора телеведущий занял в мае 2017 года. На управление православным телеканалом его благословил патриарх Кирилл. Параллельно он также ведет передачу "Судьба человека" на "России 1".
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