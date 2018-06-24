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Развод Шнура неожиданно разоблачили
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«Как клопы в нечистотах»: развод Шнура и Матильды неожиданно разоблачили 

Дни.ру 2 часа назад
Развод артиста и его молодой жены уже несколько недель не уходит из поля зрения СМИ и блогеров. Кто-то считает, что Шнур бросил молодую жену из-за измены, некоторые подозревают его в таком же поступке. Теперь появилась и вовсе конспирологическая версия и объяснение семейной драмы.
≥≥ Появилась новая версия развода Шнурова и Матильды
Блогер Лена Миро усомнилась в серьезности развода Сергея Шнурова и его жены, объяснив такие метания и семейные перипетии алкоголем и желанием повысить популярность в медийном пространстве. По ее мнению, брак музыканта и Матильды является обычным союзом люмпенов.

A post shared by Лена Миро (@lenamyro) on 

"Вы знаете, как живут алкоголики? К сожалению, они не только пьют водку, но и ведут совершенно непотребную жизнь. Где алкоголь — там и грязь. Все вполне логично — где алкоголь, там и свальный грех", — написала она у себя в блоге.
"Как и любой маргинал, Шнуров простил жену за измену, но она вошла в раж, гулять не прекратила, а наоборот стала и сама пропадать под чужим одеялом. Там, где пьянки-гулянки, там рано или поздно обязательно начнутся беспорядочные половые сношения. Все это, якобы, и стало причиной развода", — уверена Миро. "Люмпены, что с них взять? Живут, как клопы в нечистотах. Пьют, как скоты, по-пьяни совокупляются, и это — герои нашего времени", — заключила она.
Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — сообщил певец в Instagram и попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания он очень страдает. Позже Матильда подтвердила печальную новость. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта.
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