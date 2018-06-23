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Кудрявцева довела Укупника до слез
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Кудрявцева довела Укупника до слез 

Дни.ру 23 июня 2018
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Гостем программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ стал Аркадий Укупник. Оказалось, что композитор до сих пор тяжело переживает смерть родителей.
В гостях студии "Секрета на миллион" Аркадий Укупник рассказал Лере Кудрявцевой, что его отец успел застать тот момент, когда композитор уже приобрел всероссийскую знаменитость. А вот внуков он так и не дождался. Жизнь мужчины оборвалась на операционном столе.
"Папе делали операцию и он во время операции скончался. Делали замену стента, обычного стента. Что-то пошло не так. Тогда это был новый вид операции", — рассказал Аркадий Укупник. Он признался, что до сих пор считает, что стольтрагической развязки можно было избежать, и ответственность за произошедшее возлагает в первую очередь на себя.
"Делали в Москве, в хорошей клинике, за деньги. Но это был тяжелый момент. Я за него отвечал. До сих пор задаюсь вопросом: "А почему не сделали так? А почему в эту клинику?" Я корю себя. Это приходит ночами", — добавил композитор.
Тогда Лера Кудрявцева поинтересовалась у Аркадия Укупника, как произошедшее восприняла его мать. Тут композитор не смог сдержать слез — она умерла раньше. "Она болела — онкология", — напомнил он.
Композитор вспомнил, что семья ему очень помогла. Родители работали учителями. Мама преподавала русский язык и литературу. а отец — математику. Аркадий Укупник вспомнил, что подчас они просиживали за тетрадями допоздна. Когда же ему необходимо было переезжать в Москву, отец собрал все семейные средства и купил квартиру. "Иначе я, может быть, и не выжил бы", — считает он.
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