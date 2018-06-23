«Вас не видно, не слышно»: Ургант подшутил над Собчак

«Я вот пытался вспомнить, когда мы с вами виделись в последний раз в этой студии. И понял, что никогда такого не было. В последний раз мы пересекались с вами, кажется, в 2010 году, когда вели премию Муз-ТВ. Что у вас случилось с тех пор? Что нового? А то ведь вас не слышно и не видно», — пошутил Ургант.

Собчак ответила на это, что для нее наиболее важными событиями стали избирательная кампания и создание фильма «Дело Собчака» — документальной ленты о ее отце.

Ургант отметил, что фильм ему понравился. Он сказал, что картина рассказывает не столько о первом мэре Санкт-Петербурга , сколько о реалиях России в 90-е годы.

В беседе Собчак также сказала, что ее сильно изменило рождение ребенка, с которым она стремится проводить каждую свободную минуту. Прогнозы о своем будущем она делать не стала, отметив, что ее жизнь для этого слишком непредсказуема.

По мнению поклонников программы, шутки ведущего были слишком жесткими. Их так же удивило, что собеседники обращались друг к другу на «вы». «Ургант же неплохой актер. Мог бы хотя бы изобразить, что Собчак ему нравится», «Чувствуется какое-то напряжение между этим двумя. Хотя мне кажется, Ксения — далеко не самый худший человек в отечественном шоу-бизнесе», «Забавный получился выпуск, хотя шутки были жестковаты», — прокомментировали они.