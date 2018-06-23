Ещё
«Вас не видно, не слышно»: Ургант подшутил над Собчак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вас не видно, не слышно»: Ургант подшутил над Собчак 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из эфира
Телеведущая Ксения Собчак стала гостем программы «Вечерний Ургант» от 21 июня. Ведущий передачи Иван Ургант предпочитал разговаривать с ней на «вы», а расспрашивая о деятельности за последнее время, пошутил, что она незаметна, пишет Starhit.
«Я вот пытался вспомнить, когда мы с вами виделись в последний раз в этой студии. И понял, что никогда такого не было. В последний раз мы пересекались с вами, кажется, в 2010 году, когда вели премию Муз-ТВ. Что у вас случилось с тех пор? Что нового? А то ведь вас не слышно и не видно», — пошутил Ургант.
Собчак ответила на это, что для нее наиболее важными событиями стали избирательная кампания и создание фильма «Дело Собчака» — документальной ленты о ее отце.
Ургант отметил, что фильм ему понравился. Он сказал, что картина рассказывает не столько о первом мэре Санкт-Петербурга, сколько о реалиях России в 90-е годы.
В беседе Собчак также сказала, что ее сильно изменило рождение ребенка, с которым она стремится проводить каждую свободную минуту. Прогнозы о своем будущем она делать не стала, отметив, что ее жизнь для этого слишком непредсказуема.
По мнению поклонников программы, шутки ведущего были слишком жесткими. Их так же удивило, что собеседники обращались друг к другу на «вы». «Ургант же неплохой актер. Мог бы хотя бы изобразить, что Собчак ему нравится», «Чувствуется какое-то напряжение между этим двумя. Хотя мне кажется, Ксения — далеко не самый худший человек в отечественном шоу-бизнесе», «Забавный получился выпуск, хотя шутки были жестковаты», — прокомментировали они.
Комментарии7
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко заговорил о вхождении в состав другого государства143
В Москве погиб иностранный болельщик26
Серябкина шокировала фанатов открытой грудью24
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных422
Клинтон обвинила Россию в расизме365
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение