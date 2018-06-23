Водонаева бросила мать после операции

По ее словам, серьезных неприятностей удалось избежать. "Сразу скажу, что с мамой все в порядке. Мы просто успели 🙏", — заметила она. Диагноза. потребовавшего столь экстренной операции, звезда "Дома-2" не озвучила.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 22 Июн 2018 в 11:49 PDT

Отметим, на следующий день Алена Водонаева рассказала о том. что едет в Санкт-Петербург, где ей предстоит три интенсивных дня съемок. Кроме того, она надеется попасть на знаменитый праздник выпускников школ Северной Столицы "Алые паруса".