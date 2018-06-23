Киркоров признался в грехе молодости

На премьере «Ночной смены» Киркоров признался, что начинал карьеру со стриптиза

По сюжету фильма главный герой Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу.

Фильм про то, что мечтать — это правильно, — говорит режиссер, 47-летний Марюс Вайсберг . — Рисковать, делать какие-то абсурдные поступки. Это очень нужно для развития личности. Нам этого безумно не хватает в нашей стране. На съемках комедии самое главное, чтобы актеры были в себе уверены, чтобы они не думали: «А вдруг я буду выглядеть как дурак».

Впервые в картине Марюса снялся его приятель детства певец Эмин Агаларов. На премьере мы встретили певицу Катю Лель , которая очень восхищалась этим событием и призналась, что тоже не прочь перевоплотиться в актрису.

— У меня были актерские опыты, меня приглашали в кино и говорили, что я очень органично себя там чувствую, — делится 43-летняя Лель. — Поэтому я очень жду очередного приглашения! Как-то мне сказал очень великий человек, мой учитель: «Слушай, ты драматическая актриса, ты глубокая, и такие роли тебе нужно играть!» Бесспорно, хотелось бы сыграть роль о любви, с большим надрывом, эмоциональную. Я верю в судьбу.

Так как фильм о мужском стриптизе, мы конечно же не могли не спросить у певицы о ее отношении к этому жанру танца.

— Я немного стесняюсь его, потому что по-другому воспитана, — продолжает артистка. — Но если это эстетично, красиво, то можно посмотреть немного. Почему нет?! Но только вместе с мужем, конечно! Когда в прошлом я посещала клубы, где к женщинам подходили стриптизеры во время выступлений, я всегда начинала краснеть.

А вот поп-король Филипп Киркоров , который также пожаловал на премьеру, стриптиза не стесняется. Более того, певец признался журналистам, что и сам когда-то был причастен к этому виду деятельности.

— Это начало моей бесшабашной молодости в Польше, — поразил ответом 51-летний Фил. — Дело было давно, в начале 80-х. Чего только не приходилось мне делать для того, чтобы заработать пару копеек. Но тем и приятнее потом, с высоты прожитых лет, вспоминать свое веселое детство.

— А сейчас вы посещаете стриптиз-клубы?

— А я из него и не выхожу! У меня на сцене стриптиз-клуб! Шоу «Я» — это сплошной духовный стриптиз!

Филипп Киркоров когда-то снялся в фильме Марюса Вайсберга «Любовь в большом городе», где предстал перед зрителями абсолютно лысым. Артист поведал, что не отказался бы снова поработать в кадре у этого режиссера.

— Марюс — Леонид Гайдай наших дней, — с уверенностью заявил Киркоров. — Работа с ним — самый золотой период моей киношной карьеры. Мы хайпанули тогда с помощью моего лысого образа. Самоирония — это главное, что держит артиста на плаву. Ведь в моем возрасте уже очень легко забронзоветь, встать и превратиться в памятник. Пока я буду веселиться, смеяться, самоиздеваться над собой, я буду петь. И хит «Цвет настроения синий» тому подтверждение.

На премьеру также пожаловал и актер Виталий Гогунский с супругой Ириной. Виталий заверил, что не ходит в заведения, где демонстрируют голые танцы.

— У нас дома каждый день стриптиз, — смеется супруга актера.

— А еще мы все лето планируем пересматривать «Ночную смену», — делится 39-летний Гогунский. — Мы будем по вечерам включать этот фильм и отдыхать. Хорошо, когда стриптиз показывают и на экране, и дома. Все можно совмещать!

— Мы пришли на кино, думали, что какая-то дешевка, будет неинтересно, — говорит 41-летний Басков, — но потом увидели на экране наших замечательных актеров и поняли, что это не так! Мы половины слов не разбирали, потому что Марина ржала как лошадь! Фильм очень сексуальный, позитивный, про женскую долю несчастливую.

— А что ты все в меня тычешь, когда говоришь про несчастливую долю, — возмутилась 44-летняя спутница Баскова.

— В кого же мне еще тыкать?! У меня рядом женщин больше нет, — объяснил Николай.