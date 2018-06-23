Киркоров признался в грехе молодости

На днях в Москве прошла премьера очередной комедии режиссера Марюса Вайсберга под названием «Ночная смена». Главные роли в картине сыграли Павел Деревянко, Владимир Яглыч, Эмин Агаларов, Наталия Бордо, Елена Валюшкина и многие другие.
По сюжету фильма главный герой Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу.
— Фильм про то, что мечтать — это правильно, — говорит режиссер, 47-летний Марюс Вайсберг. — Рисковать, делать какие-то абсурдные поступки. Это очень нужно для развития личности. Нам этого безумно не хватает в нашей стране. На съемках комедии самое главное, чтобы актеры были в себе уверены, чтобы они не думали: «А вдруг я буду выглядеть как дурак».
Впервые в картине Марюса снялся его приятель детства певец Эмин Агаларов. На премьере мы встретили певицу Катю Лель, которая очень восхищалась этим событием и призналась, что тоже не прочь перевоплотиться в актрису.
— У меня были актерские опыты, меня приглашали в кино и говорили, что я очень органично себя там чувствую, — делится 43-летняя Лель. — Поэтому я очень жду очередного приглашения! Как-то мне сказал очень великий человек, мой учитель: «Слушай, ты драматическая актриса, ты глубокая, и такие роли тебе нужно играть!» Бесспорно, хотелось бы сыграть роль о любви, с большим надрывом, эмоциональную. Я верю в судьбу.
Так как фильм о мужском стриптизе, мы конечно же не могли не спросить у певицы о ее отношении к этому жанру танца.
— Я немного стесняюсь его, потому что по-другому воспитана, — продолжает артистка. — Но если это эстетично, красиво, то можно посмотреть немного. Почему нет?! Но только вместе с мужем, конечно! Когда в прошлом я посещала клубы, где к женщинам подходили стриптизеры во время выступлений, я всегда начинала краснеть.
А вот поп-король Филипп Киркоров, который также пожаловал на премьеру, стриптиза не стесняется. Более того, певец признался журналистам, что и сам когда-то был причастен к этому виду деятельности.
— Это начало моей бесшабашной молодости в Польше, — поразил ответом 51-летний Фил. — Дело было давно, в начале 80-х. Чего только не приходилось мне делать для того, чтобы заработать пару копеек. Но тем и приятнее потом, с высоты прожитых лет, вспоминать свое веселое детство.
— А сейчас вы посещаете стриптиз-клубы?
— А я из него и не выхожу! У меня на сцене стриптиз-клуб! Шоу «Я» — это сплошной духовный стриптиз!
Филипп Киркоров когда-то снялся в фильме Марюса Вайсберга «Любовь в большом городе», где предстал перед зрителями абсолютно лысым. Артист поведал, что не отказался бы снова поработать в кадре у этого режиссера.
— Марюс — Леонид Гайдай наших дней, — с уверенностью заявил Киркоров. — Работа с ним — самый золотой период моей киношной карьеры. Мы хайпанули тогда с помощью моего лысого образа. Самоирония — это главное, что держит артиста на плаву. Ведь в моем возрасте уже очень легко забронзоветь, встать и превратиться в памятник. Пока я буду веселиться, смеяться, самоиздеваться над собой, я буду петь. И хит «Цвет настроения синий» тому подтверждение.
На премьеру также пожаловал и актер Виталий Гогунский с супругой Ириной. Виталий заверил, что не ходит в заведения, где демонстрируют голые танцы.
— У нас дома каждый день стриптиз, — смеется супруга актера.
— А еще мы все лето планируем пересматривать «Ночную смену», — делится 39-летний Гогунский. — Мы будем по вечерам включать этот фильм и отдыхать. Хорошо, когда стриптиз показывают и на экране, и дома. Все можно совмещать!
После просмотра фильма из зала одним из первых выбежал Николай Басков, но почему-то в компании не своей невесты Виктории Лопыревой, а актрисы Марины Федункив.
— Мы пришли на кино, думали, что какая-то дешевка, будет неинтересно, — говорит 41-летний Басков, — но потом увидели на экране наших замечательных актеров и поняли, что это не так! Мы половины слов не разбирали, потому что Марина ржала как лошадь! Фильм очень сексуальный, позитивный, про женскую долю несчастливую.
— А что ты все в меня тычешь, когда говоришь про несчастливую долю, — возмутилась 44-летняя спутница Баскова.
— В кого же мне еще тыкать?! У меня рядом женщин больше нет, — объяснил Николай.