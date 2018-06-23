«Руки-базуки» размечтался о Бузовой

«Руки-базуки» мечтает встретить перебравшую Бузову и заняться с ней сексом

Бодибилдер из Пятигорска признался, что очень любит известную певицу и телеведущую.

«Лови фирменную двоечку!» — обратился к певице «Мистер Синтол» и послал ей воздушный поцелуй, а также имитировал два коротких боксерских удара.

Видеоблогер предложил Терешину такую ситуацию: Ольга Бузова находится под градусом и в поисках места для ночевки. «Руки-базуки» поспешил ответить, что в этом случае обязательно попытался бы познакомиться со своей мечтой во плоти и лечь с ней в постель.

Отвечая на один из последующих вопросов, бодибилдер сказал, что он не против участия в оргии, но его интересуют только контакты с девушками.

Под конец видео «Синтоловый качок» продемонстрировал зрителям свои знаменитые «базуки» и предложил «Потрогайте, не злитесь». Также Терешин послал свою «фирменную двоечку» и им.

Напомним, юный житель Пятигорска получил скандальную славу после того, как в мышцы его рук подпольным способом был введен синтол. В результате руки Терешина раздулись до чудовищных размеров. Из-за проблем с кровообращением «базуки» пришлось заменить на импланты.