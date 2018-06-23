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Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном
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Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @cynthiaenixon
Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», поздравила своего 21-летнего сына Сэмюэла, который родился Самантой, с окончанием колледжа. Фотографию она опубликовала у себя в Instagram.
«Я так горжусь своим сыном Сэмюэлом Джозефом Мозесом, который окончил колледж в этом месяце. Я приветствую его и всех, кто отмечает сегодня #TransDayofAction», — написала Никсон.
Саманта Мозес родилась в ноябре 1996 года. Ее отец — бывший возлюбленный Синтии Дэнни Мозес. У бывшей пары есть также сын Чарльз, который родился в декабре 2002 года. В 2003 году Никсон и Мозес расстались.
Trans Day of Action проводится в Нью-Йорке с 2005 года. Его цель — привлечь внимание к дискриминации трансгендеров.
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Комментарии23  Ещё 4 источника 
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