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Названа причина гибели звезды «Дома 2»
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Названа причина гибели звезды «Дома 2» 

Рамблер 25 июня 2018
Фото: Дни.ру
Выпавшая из окна бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Анастасия Тарасюк работала эскортницей, сообщил Starhit ее бывший молодой человек.
«Грубо говоря, проституткой», — отметил Альберт Резин.
По его словам, после ухода с телепроекта Тарасюк рассчитывала на роскошную жизнь, не зная при этом, чем будет заниматься, почему и начала оказывать эскорт-услуги. Девушка ездила за рубеж, «спала за деньги» и принимала наркотики, из-за чего пара регулярно ссорилась и в итоге рассталась.
Примерно за месяц до кончины Тарасюк Резин звонил ей и та призналась, что у нее вновь началась депрессия, а молодой человек «так понял», что она не прекратила заниматься проституцией.
«Она и в агентствах состояла, и индивидуально», — рассказал он.
По его словам, еще состоя с ним в отношениях, Тарасюк признавалась, что эскорт для нее «как азарт» и способ воплотить мечту — переехать «на острова» и не работать.
На прошлой неделе стало известно, что 24-летняя Анастасия Тарасюк была найдена мертвой после падения с 19-го этажа дома на Минской улице в Москве, на третьем этаже которого арендовала квартиру.
Комментарии89  Ещё 40 источников 
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