Названа причина гибели звезды «Дома 2»

Выпавшая из окна бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Анастасия Тарасюк работала эскортницей, сообщил Starhit ее бывший молодой человек.

«Грубо говоря, проституткой», — отметил Альберт Резин.

По его словам, после ухода с телепроекта Тарасюк рассчитывала на роскошную жизнь, не зная при этом, чем будет заниматься, почему и начала оказывать эскорт-услуги. Девушка ездила за рубеж, «спала за деньги» и принимала наркотики, из-за чего пара регулярно ссорилась и в итоге рассталась.

Примерно за месяц до кончины Тарасюк Резин звонил ей и та призналась, что у нее вновь началась депрессия, а молодой человек «так понял», что она не прекратила заниматься проституцией.

«Она и в агентствах состояла, и индивидуально», — рассказал он.

По его словам, еще состоя с ним в отношениях, Тарасюк признавалась, что эскорт для нее «как азарт» и способ воплотить мечту — переехать «на острова» и не работать.