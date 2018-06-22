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Басилашвили вступился за Кикабидзе
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Басилашвили увидел в гербе СССР желание захватить весь мир 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
В интервью радиостанции «Говорит Москва» народный артист СССР Олег Басилашвили присоединился к критике государственного знака.
«Если внимательно посмотреть на герб Советского Союза, то мы увидим, что на нём изображён земной шар в окружении золотистых колосьев, а земной шар весь покрыт эмблемой серп и молот. То есть, все страны, которые, допустим, не хотели идти по социалистическому, коммунистическому пути, они тоже, так сказать, приговаривались этим гербом к тому, чтобы стать в результате коммунистическими странами. То есть, на этом гербе была зафиксирована экспансия Советского Союза на мировую революцию».
Вахтанг Кикабидзе заявил, что «сделал себя сам», а не благодаря СССР. Слова грузинского актёра вызвали широкий общественный резонанс.
Олег Басилашвили поддержал актёра и отметил, что Кикабидзе был бы знаменитым в любой стране.
«Кикабидзе — талантливый артист. И в каких бы условиях он ни работал, ни творил, он всегда бы был Кикабидзе. Всегда был бы востребован, его бы любила публика, и он был бы таким же знаменитым артистом, как и сейчас. Кикабидзе был бы всегда Кикабидзе. Он настолько талантливый человек, что его, конечно, знали бы и при другой политической системе, если бы она была в нашей стране, и при этой».
В Госдуме заявление Кикабидзе о нелюбви к гербу СССР назвали странным. Режиссёр и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко сообщил корреспонденту «Говорит Москва», что «известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе».
Грузинский актёр отреагировал на критику и заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что не собирается никого благодарить, так как «сам себя сделал».
Вахтанг Кикабидзе после грузино-осетинского конфликта 2008 года не появлялся в России. Отвечая на вопрос об этом, он пояснил, что готов приехать в страну, если из политики уйдут Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
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