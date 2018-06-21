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Вдова Петренко рассказала о наболевшем
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Вдова Алексея Петренко рассказала, как младшая дочь артиста переживает утрату знаменитого отца 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: Соцсети
Алексей Петренко скончался в феврале прошлого года. До сих пор, спустя полтора года после смерти артиста, его родные ведут войну за наследство. Старшая дочь Петренко от первого брака Полина борется за наследство с его вдовой Азимой Абдумаминовой и дочерью Меланией, которую Алексей признал своей. Отметим, что Полина не верит в то, что Петренко является биологическим отцом дочери Азимы.
Петренко и Абдумаминова встретились, когда Алексею было уже за 70. Тогда он переживал смерть своей второй супруги и считал, что до конца своих дней будет один, когда неожиданно артист встретил Азиму. Несмотря на разницу в почти 33 года, артист и журналистка влюбились друг в друга. В 2007 году Азима родила дочь Меланию от Алексея, хотя на тот момент Петренко даже не знал о существовании дочери, ведь знакомства и короткого романа пара не виделась до 2010 года. Лишь тогда артист признал дочь и женился на Азиме.
«Мы познакомились в 2006 году, а в 2007 родилась Мелания. Тогда Петренко был женат, поэтому мы расстались на три года. Я не стала говорить ему о том, что беременна. Это был желанный и очень долгожданный ребенок. Я ее рожала для себя. Когда мы с Алексеем встретились, я показала ему фото дочки — он сразу понял, что это его ребенок. После этого он окончательно решил, что мы будем вместе», — рассказывает Азима.
Семья и друзья Петренко неоднозначно приняли новую супругу известного актера. Многие обвиняли Азиму в том, что вышла замуж по расчету и якобы хотела завладеть имуществом Алексея. Теперь старшая дочь актера Полина хочет сделать ДНК-тест, чтобы доказать, что Петренко не является биологическим отцом девочки.
Абдумаминова призналась, что у них с Алексеем должен был родиться сын.
«Я была беременна, но не смогла доносить ребенка, тогда было много стрессов. За полгода до смерти он просил меня еще ему родить, я собиралась сделать такой подарок для мужа к 80-летию, но не успела», — рассказывает вдова артиста.
Маленькая Мелания всегда была привязана к отцу и тяжело переживает его уход. «Ей наверно тяжелее всего. До сих пор она все время сидит в его кресле, никому не разрешает прикасаться к его вещам. Они были неразлучны», — рассказала Азима.
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