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Вадима Казаченко хотят сжечь
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Жена Казаченко: Поклонницы певца угрожают сжечь меня 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Поведение певца Вадима Казаченко заставляет сомневаться в его адекватности. Об этом на пресс-конференции НСН заявила законная супруга звезды 90-ых Ольга Казаченко. По её словам, в последнее время он перешёл к прямым угрозам.
«Раньше он говорил, что не признаёт меня законной супругой, однако последние две недели подтверждает все мои слова. Сейчас он играет новую роль. Это какое-то раздвоение личности. Он угрожает уничтожить меня во время прямых эфиров на федеральных телеканалах. Он призывает приехать ко мне домой и разобраться со мной. Его поклонницы угрожают сжечь меня, мою бабушку», — рассказала Ольга Казаченко.
Ранее на пресс-конференции НСН было объявлено о подаче иска в суд с требованием признать Вадима Казаченко недееспособным.
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