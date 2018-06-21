Вадима Казаченко хотят сжечь

Жена Казаченко: Поклонницы певца угрожают сжечь меня

Поведение певца Вадима Казаченко заставляет сомневаться в его адекватности. Об этом на пресс-конференции НСН заявила законная супруга звезды 90-ых Ольга Казаченко . По её словам, в последнее время он перешёл к прямым угрозам.

«Раньше он говорил, что не признаёт меня законной супругой, однако последние две недели подтверждает все мои слова. Сейчас он играет новую роль. Это какое-то раздвоение личности. Он угрожает уничтожить меня во время прямых эфиров на федеральных телеканалах. Он призывает приехать ко мне домой и разобраться со мной. Его поклонницы угрожают сжечь меня, мою бабушку», — рассказала Ольга Казаченко.

Ранее на пресс-конференции НСН было объявлено о подаче иска в суд с требованием признать Вадима Казаченко недееспособным.