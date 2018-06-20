Аманти и Казаченко сделали заявление

Певец Вадим Казаченко собрал журналистов и обратился к народу. Музыкант решил объясниться и представить на суд общественности свое видение скандала с Ольгой Мартыновой

Больше года артист не может уладить конфликт со своей второй женой Ольгой. Бывшие супруги через суд делят недостроенный дом в Подмосковье

Продюсер и новая возлюбленная Казаченко Ирина Аманти уверяет, что это имущество было приобретено именно за ее счет. Однако Мартынова не согласна с этим утверждением. По словам Мартыновой, средства на постройку загородного дома — это деньги, которые остались с продажи ее квартиры.

Публикация от Вадим Казаченко (@vadimkazachenko13) 12 Июн 2018 в 4:55 PDT Также музыкант оправдался за конфликт в зале суда: Вадим взял Ольгу за шею и толкнул. "Никакой драки не было, мелкая бытовая ссора, не преступление. Покушением на убийство это назвать нельзя. Обычная мелкая бытовая ссора, которая не может попасть под административное правонарушение", — заявил адвокат артиста Валерий Панасюк.

Юрист также предоставил копии чеков, которые подтверждают выполнение певцом алиментных обязательств. Однако представитель Мартыновой Андрей Ковалев опроверг эту информацию. По словам мужчины, вторая жена Казаченко не получала денежных средств от музыканта.

Артист однозначно не отвечает, считает ли он себя отцом ребенка Ольги. "Что значит признать себя отцом? Я плачу алименты. Я находился в законном браке с этой женщиной. Любой суд назначил бы меня отцом", — заявил Вадим.

Первой решение о расторжении брака приняла Мартынова, однако потом свое заявление она отозвала. В начале этого года Вадим сам решил оформить развод. Тем не менее по документам они все еще женаты. "Сейчас проблема в том, что Ольга нигде не прописана и на суде она сказала, что "живет в разных местах". В связи с чем мировой суд передал наше дело по последнему ее месту жительства. Я думаю, в течение месяца эта история будет закончена", — рассказал адвокат певца.