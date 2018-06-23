Джон Сноу женился

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Кит Харрингтон женился на Роуз Лесли 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Jane Barlow/PA via AP
Исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов" Кит Харрингтон и его партнерша Роуз Лесли, сыгравшая его возлюбленную Игритт, поженились, сообщает "Би-би-си".
Церемония прошла в замке в Шотландии.
Среди гостей присутствовали коллеги актеров по съемочной площадке "Игры престолов", в том числе Софи Тернер и Мейси Уильямс.
Ранее сообщалось, что Кит Харрингтон и Роуз Лесли помолвлены.
Слухи о том, что между экранными влюбленными возникли отношения и в жизни, впервые появились в 2012 году. Как отмечает издание, через год Кит Харрингтон и Роуз Лесли расстались, однако впоследствии воссоединились. Впервые они появились на публике как пара в апреле 2016 года на церемонии вручения премии Лоуренса Оливье в Лондоне.
Молодые люди опубликовали объявление в местной газете The Times, которое гласит: "Мистер К. С. Харрингтон и Мисс Р. И. Лесли. Объявляется о помолвке между Китом, младшим сыном Дэвида и Деборы Харрингтон из Ворчестшира, и Роуз, средней дочери Себастьяна и Кэнди Лесли из Абердиншира".
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