Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым

Скончался грузинский актер Юрий Ароян, сыгравший в таких российских сериалах, как «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает Nation News.

По информации портала, 67-летний артист был найден мертвым в двухкомнатной квартире на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что соседи Арояна рассказали прибывшим на место обнаружения его тела полицейским, что артист в последние дни много пил. Кроме того, портал сообщает, что правоохранители обнаружили в квартире актера оружие.

В настоящее время петербургская полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе причину смерти Ароян.

Юрий Ароян родился в Грузинской ССР в 1950 году. Известен небольшими ролями в таких фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин» режиссера Алексея Германа и «Господин оформитель» Олега Тепцова, а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности 2» и «Бандитский Петербург 10».