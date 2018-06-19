«Приходила домой нетрезвая»: Рома Жуков рассказал, почему бросил жену с шестью детьми

Самый многодетный артист России Рома Жуков недавно признался, что развелся со своей женой. Он заверил, что его отношения с Еленой разладились после трагической гибели их дочери Елизаветы-Виктории. Напомним, в 2012 году пятилетняя девочка попала под качели и получила несовместимую травму с жизнью. В то время избранница певца ждала шестого ребенка. Трагедия не сплотила супругов, а наоборот: они вскоре стали жить раздельно.

На днях Рома дал интервью, в котором раскрыл подробности своего развода. Он объяснил, почему бросил жену с шестью детьми, младшему из которых сыну три года, а старшей дочери 13 лет. Артист заверил, что не любил супругу, а просто терпел брачные узы ради наследников. Он не скрывает, что ходил на лево, но когда Елена поступила также, то Жуков не смог этого простить. Певец винит супругу в том, что их брак разрушился. По его словам, в последнее время она каждый день приходила под утро в нетрезвом состоянии.

«Приходила в 10 утра, в 11, нетрезвая, и все это ладно, там, раз в неделю — пускай. Но каждый день пошло — и все это в течение года», — поделился Рома с корреспондентами передачи «Ты не поверишь!» канала НТВ.