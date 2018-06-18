Появились подробности о состоянии Кобзона

Супруга певца Иосифа Кобзона прокомментировала журналистам информацию об ухудшении самочувствия народного артиста.

«Хорошо, нормально здоровье», — сказала Нинель Кобзон телеканалу «360».

При этом вопрос о том, находится ли певец в больнице или дома, Нинель Михайловна назвала бестактным.

«Все по плану, все в порядке», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь Кобзона в комментарии «Пятому каналу» заявила, что опасений за жизнь артиста нет.

«Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», — сказала она.

Ранее появились сообщения, что 80-летний Иосиф Кобзон обратился в столичный онкоцентр с жалобами на ухудшение самочувствия и был госпитализирован в отделение хирургии.