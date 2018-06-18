Ещё
Появились подробности о состоянии Кобзона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности о состоянии Кобзона 

Рамблер 1 час назад
Супруга певца Иосифа Кобзона прокомментировала журналистам информацию об ухудшении самочувствия народного артиста.
«Хорошо, нормально здоровье», — сказала Нинель Кобзон телеканалу «360».
>> Кобзону стало хуже
При этом вопрос о том, находится ли певец в больнице или дома, Нинель Михайловна назвала бестактным.
«Все по плану, все в порядке», — подчеркнула она.
Пресс-секретарь Кобзона в комментарии «Пятому каналу» заявила, что опасений за жизнь артиста нет.
«Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», — сказала она.
Ранее появились сообщения, что 80-летний Иосиф Кобзон обратился в столичный онкоцентр с жалобами на ухудшение самочувствия и был госпитализирован в отделение хирургии.
Комментарии84  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия обратилась с предложением к России207
«Деоккупация» Крыма, небывалый рост пенсий и другие события дня22
Тяжелобольной Билан обратился к народу169
Над Россией нависла трудовая угроза774
Кобзону стало хуже390
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение